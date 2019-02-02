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Afganistan-pakistan Sınırında 5,8 Büyüklüğünde Deprem

İslamabad, 2 Şubat 19 (.): Afganistan-Pakistan sınırında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan-pakistan Sınırında 5,8 Büyüklüğünde Deprem

İslamabad, 2 Şubat 19 (.): Afganistan-Pakistan sınırında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:04
Afganistan-pakistan Sınırında 5,8 Büyüklüğünde Deprem

İslamabad, 2 Şubat 19 (.): Afganistan-Pakistan sınırında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü Ulusal Sismik İzleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Afganistan-Pakistan sınırındaki Hindikuş dağları olan 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 208 kilometre altında oldu.
Yerel saatle 17.06\'da yaşanan deprem ülkenin başkenti İslamabad\'ın yanı sıra Afganistan sınırındaki Peşaver\'den ülkenin en doğusundaki Lahor\'a kadar geniş bir alanda hissedildi.
Hindistan medyası, depremin ülkenin kuzeyinde ve başkent Yeni Delhi bölgesinde de hissedildiğini yazdı.
Can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Pakistan\'da gün içinde bir deprem de Karaçi kentinde 07.38\'de olmuş ve şiddeti 2,9 olarak açıklanmıştı.
(AA/HA)
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