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Afganistan Hükümeti İle Taliban Arasında Mahkum Takası Tamamlandı

Kabil, 3 Eylül 20 : Afganistan hükümeti ile Taliban arasında yapılan mahkum takasının tamamlandığı bildirildi.

03 Eylül 2020 Perşembe 15:24
Afganistan Hükümeti İle Taliban Arasında Mahkum Takası Tamamlandı
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Kabil, 3 Eylül 20 : Afganistan hükümeti ile Taliban arasında yapılan mahkum takasının tamamlandığı bildirildi.
Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban ile hükümet arasında gerçekleştirilen mahkum takasının tamamlandığını söyledi.
Taliban'ın elinde tuttuğu komandoların serbest bırakılmasının ardından birkaç militan dışında geri kalan 400 militanın serbest bırakıldığını ifade eden Faysal, söz konusu birkaç militanın da en yakın zamanda salıverilmesi için diplomatik görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Faysal, böylece mahkum takasının tamamlandığını ve artık Taliban ile müzakerelerin başlaması için hiçbir engelin kalmadığını kaydetti.
ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşması kapsamında 5 bin Taliban üyesi mahkuma karşılık 1000 Afgan mahkumun, Afganlar arası müzakereler başlamadan önce serbest bırakılması gerekiyordu.
Söz konusu 5 bin Taliban mahkumun arasında ağır suçlara karışan 400 militanın serbest bırakılması, 7 Ağustos'ta başkent Kabil'de toplanan Büyük Halk Meclisinin (Loya Cirge) onayına sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmişti.

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Mahkum takası devam ederken iki hafta önce Avusturalya ve Fransa'nın itirazları nedeniyle ertelenmişti.
AFGANLAR ARASI MÜZAKERELER YAKINDA BAŞLAYACAK
Taliban ile müzakereleri yürütecek müzakere heyeti Başkanı Muhammed Masum Stanikzey, müzakere heyetinin Taliban ile barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu kaydetti.
Afganlar arası müzakerelerin yakında başlayacağını dile getiren Stanikzey, bu konudaki hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.
Katar'ın başkenti Doha'da başlaması planlanan Afganlar arası müzakerelerde Afganistan'ı temsil edecek heyetin yarın Katar'a gideceği tahmin ediliyor.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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