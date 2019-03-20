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Afganistan\'daki Sellerden 122 Bini Aşkın Kişi Yardıma Muhtaç

Ankara, 20 Mart 19 : Afganistan’da son zamanlarda yaşanan sel felaketlerinin ardından ülkede 122 bin 600\'den fazla kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi.

Afganistan\'daki Sellerden 122 Bini Aşkın Kişi Yardıma Muhtaç

Ankara, 20 Mart 19 : Afganistan’da son zamanlarda yaşanan sel felaketlerinin ardından ülkede 122 bin 600\'den fazla kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:22
Afganistan\'daki Sellerden 122 Bini Aşkın Kişi Yardıma Muhtaç

Ankara, 20 Mart 19 : Afganistan’da son zamanlarda yaşanan sel felaketlerinin ardından ülkede 122 bin 600'den fazla kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Afganistan'da bu ay etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 14 şehirde 122 bin 600'ü aşkın vatandaşın yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.
Açıklamada, şiddetli yağışlardan kaynaklanan seller ve yıkımlar sonucu şimdiye kadar 63 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Ferah, Kandehar, Hilmand, Herat, Kapisa, Parvan, Zabul ve Kabil şehirlerinde 4 bin 874 evin yıkıldığına, 7 bin 567 evin hasar gördüğüne işaret edilen açıklamada, Ferah ve Kandahar'da 140'dan fazla okulun zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.
(AA/ÖZ/HÖ)

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