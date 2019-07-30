Afganistan\'daki Çatışmalarda 6 Ayda Bin 366 Sivil Hayatını Kaybetti

İstanbul, 30 Temmuz 19 (.): Afganistan’da 2019 yılının ilk altı ayındaki saldırı ve operasyonlarda en az 3 bin 812 sivil öldü veya yaralandı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) raporuna göre, ülke genelinde yılın ilk yarısında bin 366 sivil hayatını kaybederken 2 bin 446 kişi yaralandı.

Rapora göre, yılın ilk yarısındaki 3 bin 812 ölüm ve yaralanmanın yüzde 37’si hükümet ve koalisyon güçlerinin saldırılarında gerçekleşti. Taliban başta olmak üzere hükümet karşıtı gruplar da kayıpların yüzde 52'sine sebep oldu.

NATO VE HÜKÜMET GÜÇLERİNİN SALDIRILARINDA 717 KİŞİ ÖLDÜ

Ölü ve yaralı sivil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düştü ancak hükümet ve NATO önderliğindeki güçlerin gerçekleştirdiği operasyonlarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı yüzde 31 arttı.

Bu dönemde hükümet ve NATO güçlerinin saldırılarında 717 sivil hayatını kaybederken 680 sivil yaralandı. Operasyonlarda ülke genelinde 144 kadın ve 327 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Raporda, hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin oranının da geçen yıla göre yüzde 39 arttığına vurgu yapıldı. Yılın ilk yarısında hava saldırılarında 150'si çocuk olmak üzere 519 sivil öldü veya yaralandı.

(AA/HUR/FEZ)

