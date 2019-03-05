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Afganistan\'da Taliban Saldırısında 8 Ölü

Kabil, 5 Kasım 19 : Taliban militanlarının, Afganistan\'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Afganistan\'da Taliban Saldırısında 8 Ölü

Kabil, 5 Kasım 19 : Taliban militanlarının, Afganistan\'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

05 Mart 2019 Salı 13:52
Afganistan\'da Taliban Saldırısında 8 Ölü

Kabil, 5 Kasım 19 : Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Devlet Abad'daki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 7 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

Adil, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 14 polisin öldüğü iddia edildi.

(AA/ÖZ/GÜL)

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