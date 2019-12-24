Afganistan\'da Taliban Saldırısında 7 Asker Öldü

Kabil, 24 Aralık 19 (.): Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların, Devletabad'ın Hili Geli köyündeki askeri karakola saldırdığı belirtildi.
Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 10'un üzerinde olduğunu ileri sürdü.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 20 askerin öldürüldüğü iddia edildi.
(AA/TUĞ/GÜL)