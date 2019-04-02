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Afganistan\'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü

Kabil, 2 Nisan 19 : Taliban militanlarının Afganistan\'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgere ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan\'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü

Kabil, 2 Nisan 19 : Taliban militanlarının Afganistan\'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgere ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.

02 Nisan 2019 Salı 12:03
Afganistan\'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü

Kabil, 2 Nisan 19 : Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgere ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Şolgere'ninBag-i Palvan bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 8 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Adil, 5 polisin de yaralandığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 11 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

(AA/ÖZ/FEZ)

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