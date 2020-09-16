Afganistan\'da Taliban Saldırısı: 6 Ölü

Kabil, 16 Eylül 20 : Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çarkent ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Çarkent ilçesinin Karaygaç köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 5 korucuyla 1 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 korucunun da yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
(AA/ÖZ/HA)