Afganistan\'da Taliban Saldırısı: 6 Ölü

Kabil, 16 Eylül 20 : Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çarkent ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Çarkent ilçesinin Karaygaç köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 5 korucuyla 1 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 korucunun da yaralandığını belirtti.



Adil, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.(AA/ÖZ/HA)