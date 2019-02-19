Afganistan\'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü

Kabil, 19 Şubat 19 : Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Faryab İl Şura Vekili Sayed Abdul Baki Haşimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kaysar'ın Erkelik bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Haşimi, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Faryab Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise saldırının ardından çıkan çatışmada 18 Taliban militanının öldüğü kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
(AA/ÖZ/FEZ)