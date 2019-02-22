Afganistan\'da Taliban İle Barış Görüşmeleri

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI İKİNCİ YARDIMCISI SERVER DANİŞ: "TALİBAN İLE AFGANİSTAN HÜKÜMETİNİN BULUNMADIĞI HERHANGİ BİR GÖRÜŞME SONUÇ VERMEYECEKTİR"

"BÖLGE ÜLKELERİ BARIŞ ADINA, AFGANİSTAN'DA 'REKABETÇİ' BİR SAVAŞA GİRMEMELİ"

Kabil, 22 Şubat 19 : Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş, Afganistan'da Taliban ile yapılacak barış görüşmelerine dahil olan ülkelerin barış konusunda kolaylaştırıcı rol oynaması gerektiğini belirterek, "Taliban ile Afganistan hükümetinin bulunmadığı herhangi bir görüşme sonuç vermeyecektir." dedi.

Daniş, Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, hiçbir ülkenin barış konusunda Afganistan halkının yerine karar veremeyeceğini belirtti.

Siyasi sistemin, anayasanın, ulusal egemenliğin, ifade özgürlüğünün, sivil toplum haklarının, insan haklarının ve kadın haklarının korunmasının Afganistan hükümetinin barış konusunda kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Daniş, ayrıca İslami yönetimin devamı ve cumhuriyet sisteminin korunmasının da Afganistan halkının kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

Daniş, ''Taliban ile Afganistan hükümetinin bulunmadığı herhangi bir görüşme sonuç vermeyecektir.'' diye konuştu.

Afganistan halkının, otoriter, halkın desteği olmayan ve seçim dışı gelen sistemi kabul etmeyeceğini dile getiren Daniş, barışın asla bir imtiyaz talebi olmaması gerektiğini kaydetti.

Daniş, ''Bölge ülkeleri barış adına Afganistan'da 'rekabetçi' bir savaşa girmemeli.'' dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)