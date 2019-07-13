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Afganistan\'da Taliban Badgis Vilayetine Saldırdı…3 Polis Öldü, İki Polis Yaralandı

Kabil, 13 Temmuz 19 : Taliban militanlarının, Afganistan\'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezine düzenlediği saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

Afganistan\'da Taliban Badgis Vilayetine Saldırdı…3 Polis Öldü, İki Polis Yaralandı

Kabil, 13 Temmuz 19 : Taliban militanlarının, Afganistan\'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezine düzenlediği saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:13
Afganistan\'da Taliban Badgis Vilayetine Saldırdı…3 Polis Öldü, İki Polis Yaralandı

Kabil, 13 Temmuz 19 : Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezine düzenlediği saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Badgis'in merkezi Kale-i Nev kentine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

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Militanların, kent merkezindeki bir otele girerek rastgele ateş açmaya başladığını ifade eden Rahimi, çatışmanın devam ettiğini belirtti.

Badgis Valisi Abdul Gafur Melikzey de saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiğini, iki polisin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından güvenlik güçleriyle çatışmanın sürdüğü öne sürüldü.

(AA/RU/ÖK)
 

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