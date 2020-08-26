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Afganistan\'da Sel Felaketi

- PERVAN VİLAYETİNDE MEYDANA GELEN SEL NEDENİYLE 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 100 KİŞİ YARALANDI 

26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:55
Afganistan\'da Sel Felaketi
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- PERVAN VİLAYETİNDE MEYDANA GELEN SEL NEDENİYLE 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 100 KİŞİ YARALANDI 
Kabil, 26 Ağustos 20 : Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 70 kişi öldü.
Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sellere neden olduğunu söyledi.

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Seller nedeniyle şimdiye kadar 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şehkar, 100 kişinin de yaralandığını belirtti.
Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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