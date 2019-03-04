Afganistan\'da Sel 8 Can Aldı

Kabil, 4 Mart 19 (.): Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde birkaç gündür devam eden yağışların yol açtığı selde 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand genelinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Selde 8 kişinin de yaralandığını ifade eden Zuvak, yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kaldığını belirtti.

Zuvak, sel nedeniyle binden fazla evin tahrip olduğunu, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Kandahar vilayetinde de 2 gün önce yaşanan sel felaketinde 20 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA/TUĞ/ŞEB)

