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Afganistan\'da Sel 8 Can Aldı

Kabil, 4 Mart 19 (.): Afganistan\'ın güneyindeki Helmand vilayetinde birkaç gündür devam eden yağışların yol açtığı selde 8 kişinin öldüğü bildirildi.Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand genelinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Selde 8 kişinin de yaralandığını ifade eden Zuvak, yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kaldığını belirtti.Zuvak, sel nedeniyle binden fazla evin tahrip olduğunu, kurtarma...

Afganistan\'da Sel 8 Can Aldı

Kabil, 4 Mart 19 (.): Afganistan\'ın güneyindeki Helmand vilayetinde birkaç gündür devam eden yağışların yol açtığı selde 8 kişinin öldüğü bildirildi.Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand genelinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Selde 8 kişinin de yaralandığını ifade eden Zuvak, yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kaldığını belirtti.Zuvak, sel nedeniyle binden fazla evin tahrip olduğunu, kurtarma...

04 Mart 2019 Pazartesi 09:35
Afganistan\'da Sel 8 Can Aldı

Kabil, 4 Mart 19 (.): Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde birkaç gündür devam eden yağışların yol açtığı selde 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand genelinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Selde 8 kişinin de yaralandığını ifade eden Zuvak, yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kaldığını belirtti.
Zuvak, sel nedeniyle binden fazla evin tahrip olduğunu, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan Kandahar vilayetinde de 2 gün önce yaşanan sel felaketinde 20 kişi yaşamını yitirmişti.
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

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