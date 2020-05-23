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Afganistan\'da Ramazan Ayında Taliban Saldırılarında 146 Sivil Öldü

Kabil, 23 Mayıs 20 : Afganistan\'ın 30 vilayetinde ramazan ayı boyunca Taliban\'ın saldırılarda 146 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:13
Afganistan\'da Ramazan Ayında Taliban Saldırılarında 146 Sivil Öldü
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Kabil, 23 Mayıs 20 : Afganistan'ın 30 vilayetinde ramazan ayı boyunca Taliban'ın saldırılarda 146 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurasından yapılan açıklamaya göre, Taliban militanlarınca Afganistan'ın 30 vilayetinde düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 146 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırılarda 430 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, sivillerin ramazanda da öldürülmesinin kabul edilir olmadığı belirtildi.

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Açıklamada, sadece ramazan ayının son haftasında Taliban üyelerince düzenlenen saldırılarda 25 sivilin öldüğü, 89 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

En çok sivil kayıpların yaşandığı vilayetlerin başında Nangarhar'ın geldiği vurgulanan açıklamada, başkent Kabil'in ikinci, Gazne ve Paktiya'nın ise üçüncü ve dördüncü sırada yer aldığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, halihazırda Helmand, Badahşan, Tahar, Kunduz, Faryab, Belh, Paktiya, Nangarhar, Paktika, Bağlan, Herat, Maydan Vardak, Badgis, Kapisa, Samangan ve Kandahar vilayetlerinde Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

(AA/ÖZ/HA)

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