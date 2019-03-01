Afganistan\'da Polis Karakoluna Saldırı: 3 Ölü

AFGANİSTAN'DA POLİS KARAKOLUNA SALDIRI: 3 ÖLÜ

Kabil, 1 Mart 19 : Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kuhsan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polisin öldüğü bildirildi.

Herat Emniyet Müdürü General AminullahAmarhil, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kuhsan'daki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda bir polisin yaralandığını ifade eden Amarhil, saldırının ardından çıkan çatışmada iki militanın da öldürüldüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

(AA/RU/FEZ)

