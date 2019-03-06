Afganistan\'da Özel Bir Şirkete Saldırı: 17 Ölü

Kabil, 6 Mart 19 : Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrindeki özel bir şirket binasına düzenlenen saldırıda 17 sivilin öldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı 5 kişinin Celalabad Havaalanı yakınındaki bir özel şirket binasına saldırdığını belirtti.
Saldırıda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 9 kişinin de yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları ise şirketin giriş kapısında önce bir patlama yaşandığını, ardından silahlı saldırı gerçekleştiğini aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(AA/RU/GÜL)