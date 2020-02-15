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Afganistan’da Nato Hava Saldırısında 8 Sivil Öldü

Kabil, 15 Şubat 20 (.): Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Surhrud ilçesinde, NATO kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında 8 sivil öldü.

Afganistan’da Nato Hava Saldırısında 8 Sivil Öldü

Kabil, 15 Şubat 20 (.): Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Surhrud ilçesinde, NATO kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında 8 sivil öldü.

15 Şubat 2020 Cumartesi 12:04
Afganistan’da Nato Hava Saldırısında 8 Sivil Öldü

Kabil, 15 Şubat 20 (.): Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Surhrud ilçesinde, NATO kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında 8 sivil öldü.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerinin Surhrud ilçesinde Taliban’a yönelik hava operasyonu düzenlediğini söyledi.
Operasyonda yanlışlıkla sivillerin hedef alındığını ifade eden Hogyani, saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Hogyani, saldırıyla ilgili soruşturma yapmak üzere bölgeye heyet gönderildiğini bildirdi.

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Öte yandan Nangarhar İl Şura Vekili Ecmel Ömer ise saldırıda 10’dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
Saldırının hangi ülkeye ait uçak tarafından gerçekleştiği henüz açıklanmazken, Nangarhar vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD’nin üssü bulunuyor.
(AA/TUĞ/SEL)
 

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