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Afganistan\'da Devlet Erkanının Bulunduğu Törene Roketli Saldırı

AFGANİSTAN İCRA KURULU BAŞKANI ABDULLAH ABDULLAH, DIŞİŞLERİ BAKANI SELAHUDDİN RABBANİ, ESKİ CUMHURBAŞKANI HAMİD KARZAİ\'NİN KATILDIĞI TÖRENİN DÜZENLENDİĞİ STADA ROKET VE HAVANLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Afganistan\'da Devlet Erkanının Bulunduğu Törene Roketli Saldırı

AFGANİSTAN İCRA KURULU BAŞKANI ABDULLAH ABDULLAH, DIŞİŞLERİ BAKANI SELAHUDDİN RABBANİ, ESKİ CUMHURBAŞKANI HAMİD KARZAİ\'NİN KATILDIĞI TÖRENİN DÜZENLENDİĞİ STADA ROKET VE HAVANLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

07 Mart 2019 Perşembe 18:23
Afganistan\'da Devlet Erkanının Bulunduğu Törene Roketli Saldırı

AFGANİSTAN İCRA KURULU BAŞKANI ABDULLAH ABDULLAH, DIŞİŞLERİ BAKANI SELAHUDDİN RABBANİ, ESKİ CUMHURBAŞKANI HAMİD KARZAİ'NİN KATILDIĞI TÖRENİN DÜZENLENDİĞİ STADA ROKET VE HAVANLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SALDIRIDA, 3 KİŞİ ÖLDÜ, ARALARINDA TEMMUZ AYINDA YAPILACAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ADAY ABDUL LATİF PEDRAM'IN BULUNDUĞU 22 KİŞİ YARALANDI

Kabil, 7 Mart 19 : Afganistan'da, Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla stadda devlet erkanının katılımıyla gerçekleşen törene yapılan roket ve havanlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in Barçi bölgesindeki Musalla Stadı'nda toplanan kalabalığın üzerine roket ve havan saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Rahimi, saldırıların, Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve devlet erkanın katıldığı törene yapıldığını kaydetti. 

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralananlar arasında temmuz ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Abdul Latif Pedram'ın da bulunduğu bildirildi.

Saldırı esnasında törende, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Cumhurbaşkanı adayı Hanif Atmar, Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani bulunuyordu.   

(AA/RU/ÖK)
 

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