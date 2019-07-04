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Afganistan\'da Çatışma: 7 Ölü, 4 Yaralı

DAYKUNDİ VİLAYETİNDE TALİBAN MİLİTANLARIYLA GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 4\'Ü YARALANDI

Afganistan\'da Çatışma: 7 Ölü, 4 Yaralı

DAYKUNDİ VİLAYETİNDE TALİBAN MİLİTANLARIYLA GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 4\'Ü YARALANDI

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:35
Afganistan\'da Çatışma: 7 Ölü, 4 Yaralı

DAYKUNDİ VİLAYETİNDE TALİBAN MİLİTANLARIYLA GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 4'Ü YARALANDI

Kabil, 4 Temmuz 19 : Afganistan'ın Daykundi vilayetinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Daykundi Emniyet Müdürü Nakibullah Malistani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daykundi'nin Kacran ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Malistani, çatışmada 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün yaralandığını söyledi.

Malistani, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini, çatışmaların aralıklarla devam ettiğini kaydetti.

(AA/ÖZ/HA)

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