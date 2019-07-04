Afganistan\'da Çatışma: 7 Ölü, 4 Yaralı

DAYKUNDİ VİLAYETİNDE TALİBAN MİLİTANLARIYLA GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 4'Ü YARALANDI
Kabil, 4 Temmuz 19 : Afganistan'ın Daykundi vilayetinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Malistani, çatışmada 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün yaralandığını söyledi.
Malistani, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini, çatışmaların aralıklarla devam ettiğini kaydetti.
(AA/ÖZ/HA)