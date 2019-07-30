Afganistan\'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü, 20 Yaralı

AFGANİSTAN'IN GÜNEYİNDEKİ KANDAHAR ŞEHRİNDE DÜZENLENEN BOMBALI SALDIRIDA BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI
İstanbul, 30 Temmuz 19 (.): Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehrine bağlı İspinbuldek ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen bombalı saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Ahmedi, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaralıların İspinbuldek ve Kandahar hastanelerine sevk edildiğini kaydetti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
(AA/HUR/ŞEB)