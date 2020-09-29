banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1129
ALTIN
473.519
DOLAR
7.7940
STERLİN
10.0550
EURO
9.1366
Bütün kampanyalar çok kötü
Bütün kampanyalar çok kötü
Tatmin etmeyen laflar
Tatmin etmeyen laflar
Üniversiteler tek başına...
Üniversiteler tek başına...
Geç de olsa doğru karar!
Geç de olsa doğru karar!
banner376

Afganistan\'da Bombalı Saldırı: 14 Ölü

Kabil, 29 Eylül 20 : Afganistan\'ın Daykundi vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti.

29 Eylül 2020 Salı 16:20
Afganistan\'da Bombalı Saldırı: 14 Ölü
banner337
banner351

Kabil, 29 Eylül 20 : Afganistan'ın Daykundi vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti.
Daykundi İl Şura Vekili Gayret Ali Cevahir, basına yaptığı açıklamada, Daykundi'nin Kacran ilçesine bağlı Suf Kariz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cevahir, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.

banner341
Cevahir, bombanın, bölgeye Taliban militanları tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nato Karargahı'ndaki Toplantı Başladı
Nato Karargahı'ndaki Toplantı Başladı
Aliyev:
Aliyev: "uluslararası Kuruluşlar, Paşinyan Rejiminin Yaptıklarını Görmezden Geliyor"
Yunanistan Başbakanı Miçotakis:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "(türkiye İle) Şimdi Sıra Diplomaside"
Mide Yanmasını Gideren İlaçları Düzenli Kullanmak Tip 2 Diyabet Riskini Artırabilir
Mide Yanmasını Gideren İlaçları Düzenli Kullanmak Tip 2 Diyabet Riskini Artırabilir
Macaristan: “ab Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova İstifa Etmeli”
Macaristan: “ab Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova İstifa Etmeli”
Yüzey Sıcaklığı 3 Bin 200 Derece Olan Gezegen Keşfedildi
Yüzey Sıcaklığı 3 Bin 200 Derece Olan Gezegen Keşfedildi
Çin'de Kimya Fabrikasında Patlama: 5 Ölü, 1 Yaralı
Çin'de Kimya Fabrikasında Patlama: 5 Ölü, 1 Yaralı
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Ermenistan'ın Saldırılarında 10 Azerbaycanlı Yaşamını Yitirdi
Ermenistan'ın Saldırılarında 10 Azerbaycanlı Yaşamını Yitirdi
İsviçre'yi Ab İle İlişkilerde
İsviçre'yi Ab İle İlişkilerde "brexit" Benzeri Zorlu Süreç Bekliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim