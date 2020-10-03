Afganistan\'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 15 Ölü

SALDIRIDA 50'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI
Kabil, 3 Ekim 20 : Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Gani Hil ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.
Diğer saldırganların kaymakamlık binasına girerek saldırmaya çalışırken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, saldırıda çoğu sivil 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.
Hogyani, saldırının etkisiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını kaydetti.
(AA/RU/GÜL)