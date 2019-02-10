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Afganistan\'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü

Kabil, 10 Şubat 19 (.): Afganistan\'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban örgütü ile bağlantısı olduğu sanılan polisin, 8 meslektaşını öldürüp kaçtığı bildirildi.

Afganistan\'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü

Kabil, 10 Şubat 19 (.): Afganistan\'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban örgütü ile bağlantısı olduğu sanılan polisin, 8 meslektaşını öldürüp kaçtığı bildirildi.

10 Şubat 2019 Pazar 15:30
Afganistan\'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü

Kabil, 10 Şubat 19 (.): Afganistan\'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban örgütü ile bağlantısı olduğu sanılan polisin, 8 meslektaşını öldürüp kaçtığı bildirildi.
Helmand İl Şura Başkanı Ataullah Afgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Helmand\'ın merkezi Laşkergah şehrindeki karakolda görev yapan bir polisin, 8 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü belirtti.
Polisin meslektaşlarını öldürdükten sonra karakoldaki silahları alarak kaçtığını ifade eden Afgan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Taliban\'dan yapılan açıklamada ise kendileriyle bağlantılı olan 3 polisin, 9 meslektaşını öldürdüğü iddia edildi.
(AA/HA)
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