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Afganistan\'da Ağır Suçlara Karışan 400 Taliban Üyesi Mahkum Serbest Bırakılacak

Kabil, 9 Ağustos 20 : Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de iki gün önce başlayan Büyük Halk Meclisi (Loya Cirga), ağır suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay verdi.

09 Ağustos 2020 Pazar 13:40
Afganistan\'da Ağır Suçlara Karışan 400 Taliban Üyesi Mahkum Serbest Bırakılacak
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Kabil, 9 Ağustos 20 : Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki gün önce başlayan Büyük Halk Meclisi (Loya Cirga), ağır suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay verdi.

Toplantının kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 3 gün devam eden Loya Cirga üyelerinin büyük suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay verdiğini söyledi.

Söz konusu mahkumların en kısa zamanda serbest bırakılacağını ifade eden Gani, böylece 29 Şubat'ta ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metninde belirtilen 5 bin mahkumun serbest bırakılma sürecinin tamamlanacağını belirtti.

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Gani, artık Taliban için Afganlar arası müzakerelerin başlamasının önünde hiçbir engel kalmadığını kaydetti.

Loya Cirga üyelerinin isteği üzerine Taliban'ın ateşkes yapmasını istediklerini dile getiren Gani, bundan sonraki sürecin Taliban'ın vereceğe karara bağlı olduğunu vurguladı.

Gani, ''Ayrıca Loya Cirga üyelerinin isteği üzerine görev ihlali nedeniyle şu an hapiste bulunan tüm güvenlik güçleri de serbest bırakılacak.'' dedi.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasına göre 5 bin Taliban mahkumuna karşılık 1000 güvenlik görevlisinin serbest bırakılması gerekiyor.

(AA/HUR/SEL)
 

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