Afganistan\'da Abd Hava Üssü Yakınında Saldırı

SALDIRIDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 80 KİŞİ YARALANDI
SALDIRIYI TALİBAN ÜSTLENDİ
Kabil, 11 Aralık 19 : Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.
Bombalı saldırının ardından diğer saldırganların sağlık merkezine girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini ifade eden Şahkar, çatışmanın halen sürdüğünü belirtti.
Şahkar, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını ve civardaki evlerin hasar gördüğünü aktardı.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
(AA/ÖZ/HA)