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25 Haziran 2021 Cuma gündemi
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Afganistan'ın kuzeyindeki 2 ilçe Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde 2 ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçti.

25 Haziran 2021 Cuma 11:15
Afganistan'ın kuzeyindeki 2 ilçe Taliban kontrolüne geçti
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Faryab milletvekili Babur Cemal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Faryab'ın Karamkol, Kurgan ve Andhoy ilçelerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu Karamkol ve Kurgan ilçelerinin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini bildiren Cemal, Andhoy ilçesi yakınında çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Cemal, güvenlik yetkililerinin bu konuda ciddi bir çalışma yapmadığını iddia etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu Karamkol, Kurgan ve Andhoy ilçelerinin tamamen kontrol altına alındığı iddia edildi.

Öte yandan dün de Faryab vilayetinin Gurzivan ilçesi Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

SON 24 SAATTE 129 TALİBAN ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin 9 vilayetinde Taliban'a karşı düzenlenen operasyonda 129 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Operasyonda 35 militanın yaralandığı kaydedilen açıklamada, patlamaya hazır bulunan 31 bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Açıklamada, operasyon sonucu birkaç ilçenin de Taliban'dan geri alındığı aktarıldı.

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ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Ülkede barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban militanları, 21 Haziran'da, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 35'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadar ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

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Son Güncelleme: 25.06.2021 11:46
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