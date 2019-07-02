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Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı

02 Temmuz 2019 Salı 06:42
Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pul-i Mahmud Han bölgesinde silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı Lojistik ve Mühendislik Başkanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, patlamanın ardından yaşanan çatışmada 116 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların sabah kent merkezindeki Savunma Bakanlığı Lojistik ve Mühendislik Başkanlığı binası önünde bomba yüklü aracı infilak ettirmesinin ardından binaya ateş açmaya başladığını ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.
Rahimi, saldırıda ikisi güvenlik görevlisi 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, saatler süren çatışmanın ardından 5 saldırganın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar da kent merkezinde geniş bir alanda hissedilen şiddetli patlama ve ardından çıkan çatışmada 116 kişinin yaralandığını bildirdi.
Mayar, yaralılardan 26'sının çocuk, 6'sının kadın olduğunu ifade etti.

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Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordon altına aldı.
Saldırıyı Taliban üstlendi. 
Olayın, Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

 

Son Güncelleme: 02.07.2019 09:49
Anahtar Kelimeler:
Kabil Terör
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