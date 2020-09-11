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Afganistan Hükümeti Yıllar Sonra İlk Kez Taliban İle Masaya Oturacak

Afganistan Hükümeti, ülkede devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla yıllar sonra ilk kez Taliban ile masaya oturacak.

11 Eylül 2020 Cuma 11:08
Afganistan Hükümeti Yıllar Sonra İlk Kez Taliban İle Masaya Oturacak
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 Afganistan hükümeti, ülkede devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla yıllar sonra ilk kez Taliban ile masaya oturacak.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Taliban ile Afganlar arası müzakerenin Katar'ın başkenti Doha'da yarın başlayacağını açıkladı.

Afganistan hükümetini temsilen barış görüşmelerini yürütecek heyetin başkanlığını, eski istihbarat başkanı Masum Stanikzey üstlendi.

Farklı parti ve siyasi grupların temsilcilerinden oluşan 21 kişilik müzakere heyeti, Taliban ile yarın başlayacak müzakereler için bugün Katar'a gidecek.

Ayrıca yarın başlayacak müzakerelerin açılış törenine Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakanı vekili Hanif Atmer, Barış İşleri Devlet Bakanı Sayed Saadet Mansur Nadıri, Cumhurbaşkanı Barış Özel Temsilcisi Abdul Salam Rahimi katılacak.

İLK GÖRÜŞMEDE NELER OLACAK

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Farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yarın yapılacak müzakerelerin birinci gününde bir sonraki görüşmelerde ele alınacak konular, müzakere ilkeleri, her iki taraf temsilcilerinden ortak sekretarya belirlenecek.

Öte yandan yarınki müzakerelerin başlama törenine ABD Mike Pompeo'nun da katılması bekleniyor.

Taliban tarafından yapılan açıklamada da Taliban heyetinin barış görüşmelerine hazır olduğunu aktarıldı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN SEYRİ

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış için Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD Başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi. ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen bir fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

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Son Güncelleme: 11.09.2020 11:20
Anahtar Kelimeler:
TalibanAfganistan
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