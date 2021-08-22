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Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu İstanbul'a getirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'den, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla önce Pakistan'a götürülen 16'sı bebek toplam 357 yolcu, buradan Türk Hava Yolları'nın (THY) seferiyle İstanbul'a getirildi.

22 Ağustos 2021 Pazar 13:00
Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu İstanbul'a getirildi

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye gelmek için başvuruda bulunan 357 kişi, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan askeri nakliye uçağıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürüldü.
İslamabad'daki havalimanında THY uçağına aktarılan 16'sı bebek 357 yolcu, "TK 6883" sefer sayılı seferle sabah saat 09.15'te İstanbul Havalimanı'na getirildi. Pistte geniş güvenlik önlemi alınırken sağlık ekipleri de hazır bulundu.
İstanbul'a gelen yolculardan Afganistan'da inşaat firması sahibi Ersin Karaduman, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamid Karzai Havalimanı'ndan çıkışta çok zorlandıklarını ve orada tam bir kaos yaşandığını anlatarak, "Ülkemize geldiğimiz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz. Kabil Havalimanı tam bir kargaşa yeriydi adeta. İnsanlar canlarını kurtarmaya çalışıyordu Taliban'dan. Allah kimseye orada yaşananları yaşatmasın. Çok şükür vatanımıza kavuştuk." ifadelerini kullandı.
Yolculardan Afganistanlı Hümayün Hayri de Türk vatandaşı olduğunu ve Kabil'deki gelişmelerin ardından ülkeden çıkmak istediğini belirterek, "Binlerce kişi kaosun ardından kapılarda birikerek Taliban korkusuyla havalimanına koştu. Kimse geçit vermiyordu halka. Herkes ABD'ye gitmeye çalışıyordu. Türkiye Büyükelçiliği koordinatörleri bizleri ayrı yönlerden organize ederek buraya getirdiler. Herkes panik ve korku içinde. Belki ilerde Afganistan'a düzgün bir hükümet gelirse durumlar değişebilir. Böyle devam ederse durum çok vahim." şeklinde konuştu.

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Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Cemil Beyoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katkıları için minnettar olduğunu söyledi. Beyoğlu, "Çok zorlu bir yolculuktu. Önce İslamabad'a sonra da İstanbul'a geldik çok şükür sağ salim. Bizleri o kaostan kurtaran herkese teşekkürü borç bilirim. Orada kalanlara da Allah yardım etsin." ifadelerini kullandı.
Terminale alınan yolculara, ikametgah bilgilerinin de olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi uygulandı.
Güvenlik görevlilerinin eşliğinde pasaport işlemlerini tamamlayan yolcuların, bildirdikleri ikametgah adreslerinde, bir kısmının da yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.

 

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Son Güncelleme: 22.08.2021 13:51
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