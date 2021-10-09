Afganistan'daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Hastane yetkilileri ölü sayısının 100 kişi olduğunu duyurdu.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki camiye düzenlenen bombalı terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Reuters'ın haberinde DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye düzenlediği terör saldırısında Şii Hazaraları hedef aldığı belirtildi.

Cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği,143 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.