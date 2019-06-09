Afganistan'da Taliban saldırısı...15 ölü var

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 14 korucuyla 1 sivilin öldüğü bildirildi.

Gor Valiliği sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Devletyar ilçesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 14 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Hatibi, 7 korucunun yaralandığını söyledi.



Hatibi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.Gor il Şura Vekili Abdul Hamid Natiki, çatışmada bir sivilin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.