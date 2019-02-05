Afganistan'da Taliban polis karakoluna saldırdı



Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 10 polisin öldüğü bildirildi.



Baglan Valisi Abdulhay Nemati, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Baglan'ın merkezindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini ve saldırıda 10 polisin öldüğünü söyledi.



Saldırıda 3 korucunun yaralandığını ifade eden Nemati, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban militanlarından da ölenler olduğunu belirtti.



