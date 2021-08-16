Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi

Afganistan'da yönetim Taliban'a geçiyor...

Taliban güçleri, dün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi.

Örgüt adına yapılan ilk açıklamada, Kabil'in güç kullanarak değil "barışçıl" ve müzakere yoluyla alınmak istediği duyuruldu.

Ardından Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlandığı açıkladı. İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Uluslararası haber ajansı Reuters akşam saatlerinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay'ın ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Gani'nin Tacikistan'a gittiği belirtiliyor.

Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Gani Facebook hesabında paylaşımda bulundu.

Gani, paylaşımında "Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım - Saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı" dedi.



TALİBAN BAŞKANLIK SARAYI'NDA

Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

Al Jazeera'nın özel haberinde, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren bir grup silahlı Taliban'ın görüntülerine yer verildi.

"KAYGILARI DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMEYE HAZIRIZ"

Bir Taliban sözcüsü kanala yaptığı açıklamada, Afganistan'da Eşref Gani hükümeti ve ordu ile çalışanlar için af ilan edeceklerini belirtti.

"Ülkemizin özgürlüğüne ve insanımızın bağımsızlığına ulaştık" diyen sözcü, tüm vatandaşların ve diplomatik görevlilerin güvenliğini garanti ettiklerini belirtti.

Kendi işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Taliban sözcüsü, "Uluslararası toplumun kaygılarını diyalog yoluyla çözmeye hazırız" dedi.



64 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Katar, Güney Kore, İspanya ve Yemen'in de bulunduğu 64 ülke ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciğinin imzası bulunan ortak açıklamayı kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada, Afganistan'daki durumun giderek kötüleştiği, bununla beraber ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların ve Afganların güvenli bir şekilde tahliyesine tüm tarafların saygı duyması gerektiği belirtildi.

"Afganistan genelinde güç ve yetkiyi elinde tutanlar, insan canı ve mülkiyetinin korunması ve güvenlik ile sivil düzenin yeniden inşası noktasında sorumluluk taşımaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, ülkeden ayrılmak isteyen tüm yabancıların ve Afganların bunu yapmasına izin verilmesi ve bunun için tüm çıkış yollarının açık tutulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda Afgan halkının güvenlik ve emniyet içinde ve onurlu bir şekilde yaşamaya hakkı olduğu ve uluslararası toplumun Afgan halkını desteklemeye devam edeceği ifade edildi.



MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'DAN AÇIKLAMA

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: HAVALİMANINDA SİLAH SESLERİ DUYULDU

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, vatandaşlarını Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu yönünde haberler geldiği konusunda uyardı.

Büyükelçiliğin güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından bulundukları yere sığınmaları istenirken, "Kabil'de güvenlik durumunun hızla değiştiği" belirtildi.

Büyükelçilikteki bütün faaliyetlerin durdurulduğu belirtilen güvenlik uyarısında, Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu haberlerinin geldiği kaydedildi.

Uyarıda ayrıca büyükelçilik çalışanları ve vatandaşların Afganistan'dan tahliye edilmesi için gerekenlerin yapıldığına işaret edildi.

Associated Press ajansı kaynakları da ABD'nin Afganistan maslahatgüzarının ABD askerleri tarafından elçilikten Kabil havaalanına getirildiği bilgisini paylaştı.

ABD: BEKLEDİĞİMİZDEN HIZLI OLDU

Gelişmeler üzerine ABD'den bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'dan bir talepte bulunmadıkların kaydederek, "Taliban'a, eğer askeri personelimize ve tahliyemize müdahale ederlerse hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğimizi söyledik" dedi.

Afganistan'dan ayrılma kararının doğru olduğunu söyleyen Blinken, "Beğenin ya da beğenmeyin 1 Mayıs'ta çıkacağımıza ilişkin bir anlaşma var. Afganistan'da 5-10 yıl daha kalmak bizim ulusal çıkarımıza değil. Pişman değiliz" diye konuştu.

Taliban'ın hızlı ilerleyişi ve Kabil'i kuşatması konusundaki görüşü sorulan Blinken, "Açıkçası Afgan güvenlik güçlerinin ülkeyi savunamadığını gördük ve bu beklediğimizden daha hızlı oldu" dedi.

KABİL'DEN KAÇIŞ

Öte yandan Taliban'ın gelişiyle birlikte kentte kaos yaşandı. Kentin caddelerinde trafik oluştu, bazı noktalarda trafik tamamen kilitlendi. Evlerine gitmeye çalışanların yanı sıra Kabil Havalimanı'na ulaşarak ülkeden kaçmaya çalışanlar da oldu.



Çok sayıda kişi bankamatikler önünde kuyruk oluşturarak paralarını çekmeye çalıştı.

Dükkanlar da çatışma çıkacağı endişesiyle kepenk kapattı. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda Taliban'ın saldırısından korkarak dükkanlarının önündeki kadın resimlerini boyarak kapatmaya çalışanlar olduğu görüldü.



Pakistan sınırı da hareketlendi. Çatışmalardan kaçan Afganlar Pakistan'a sığınmaya çalışıyor. İiran da Afganistan sınırındaki üç bölgede kaçanlar için çadır kampları oluşturdu.

Ülkenin bütün sınır kapıları Taliban'ın kontrolünde olduğu biliniyor.



TÜRK VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi. Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.

KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ HAVALİMANINDA

Öte yandan Kabil'deki Türkiye Büyükelçiliği'nin güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini havalimanında sürdürdüğü bildirildi.



BMGK ACİL TOPLANACAK

BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da Taliban ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısında bulundu. Öte yandan BM Güvenlik Konseyi'nin Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından acil toplanacağı açıklandı.