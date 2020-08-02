Afganistan'da sel nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Kuzkunar ilçesinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.
Hogyani, sel nedeniyle birçok evin de tahrip olduğunu kaydetti.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yaşanan selde 16 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Kuzkunar ilçesinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.
Hogyani, sel nedeniyle birçok evin de tahrip olduğunu kaydetti.