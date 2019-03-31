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Afganistan'da sel felaketi en az 32 can aldı

Afganistan'da sel felaketi en az 32 can aldı

31 Mart 2019 Pazar 08:16
Afganistan'da sel felaketi en az 32 can aldı

Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 12 kişiden ise haber alınamadığı öğrenildi.

Perşembe gün başlayan aşırı yağışların yol açtığı sel, göçmenlerin kaldığı derme çatma yapıları yıkıp geçti. En az 7 vilayetin etkilendiği felaket nedeniyle 700'den fazla bina kullanılamaz hale geldi. Mart ayının başlarında yaşanan su baskınlarını takip eden afet, buğday üretimini de olumsuz etkiledi.

Sel felaketi, geçen yıl yaşanan kuraklık ve 17 yıldır süren savaştan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişinin çilesine çile kattı.Afet, en çok göçmen kamplarında kalanları vurdu.

Herat Vilayeti Sözcüsü Jilani Farhad, sel felaketinin bazı tarihi mekanlarda, binlerce hektarlık tarım arazisinde, karayolları ve köprülerde ağır hasara yol açtığını aktardı.Ülkede sel felaketi sık sık yaşansa dahi nadiren bu boyutta yıkım görülüyor. Afganistan, sel ve su baskınlarını önleyecek veya suyun tahliyesini kolaylaştıracak yeterli alt yapıya sahip değil.

Yardım kuruluşlarına göre felaketten on binlerce Afgan etkilendi. Bazı afetzedeler, son fırtınanın 20 yılın en şiddetlisi olduğunu söylüyor.

Anahtar Kelimeler:
Afganistan Sel
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