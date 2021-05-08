Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, başkent Kabil'in batısında bulunan ve Şiilerin yaşadığı Daşt e Barçi semtindeki Seyid el-Şahda okulu yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği bilgisini veren Aryan, patlamada 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.
PATLAMA SONRASI ÖFKELİ HALK AMBULANSLARA SALDIRDI
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, başkent Kabil'in batısında bulunan ve Şiilerin yaşadığı Daşt e Barçi semtindeki Seyid el-Şahda okulu yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği bilgisini veren Aryan, patlamada 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.