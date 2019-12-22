Afganistan'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani

Komisyon Başkanı Hava Alem Nuristani, düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.
Nuristani, Eşref Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını belirtti.
Katılımın 2 milyonun altında olduğunu belirten Nuristani, hileli oylar çıkarıldığında, geçerli oy sayısının 1 milyon 843 bin olduğunu vurguladı.
Adayların itiraz ve şikayetlerini sunabileceğini ifade eden Nuristani, seçime ilişkin kesin sonuçların ise itiraz ve şikayet başvuruları değerlendirildikten sonra açıklanacağını söyledi.