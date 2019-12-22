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Afganistan'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, kesin olmayan sonuçlara göre, Eşref Gani'nin yeniden cumhurbaşkanlığına seçildiğini duyurdu.

Afganistan'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, kesin olmayan sonuçlara göre, Eşref Gani'nin yeniden cumhurbaşkanlığına seçildiğini duyurdu.

22 Aralık 2019 Pazar 09:38
Afganistan'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani

Komisyon Başkanı Hava Alem Nuristani, düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

Nuristani, Eşref Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını belirtti.

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Afganistan İcra Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Abdullah'ın ikinci sırada olduğunu söyleyen Nuristani, üçüncü sırada ise Gulbeddin Hikmetyar'ın bulunduğunu ifade etti. 

Katılımın 2 milyonun altında olduğunu belirten Nuristani, hileli oylar çıkarıldığında, geçerli oy sayısının 1 milyon 843 bin olduğunu vurguladı.

Adayların itiraz ve şikayetlerini sunabileceğini ifade eden Nuristani, seçime ilişkin kesin sonuçların ise itiraz ve şikayet başvuruları değerlendirildikten sonra açıklanacağını söyledi.


 

Son Güncelleme: 22.12.2019 12:57
Anahtar Kelimeler:
Eşref Gani
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