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Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'da intihar saldırısı

06 Mart 2019 Çarşamba 08:44
Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın doğusunda yer alan Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde havaalanına yakın bir noktada intihar saldırısı düzenlendi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hugyaney, saldırının bir inşaat firmasının Celalabad ofisini hedef aldığını belirtti..Yerel medya 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin de yaralandığını aktardı. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.

Valilik sözcüsü saldırının ardından silahlı kişilerin firmanın ofisine baskın düzenlediğini dile getirdi. Olayda eylemcilerden ikisi üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirirken diğer iki saldırgan da güvenlik güçlerince öldürüldü.

Yerel kaynaklar, saldırıya uğrayan firmasının havaalanında inşaat projeleri gerçekleştirdiğini dile getirdi..Yoğun şekilde korunan Nangarhar Havaalanı, ABD askerlerine de ev sahipliği yapıyor.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken silahlı kişilerle güvenlik birimleri arasındaki sıcak çatışmanın devam ettiği kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı..Celalabad'da daha önce düzenlenen saldırıların çoğunu, bu ülkede son yıllarda zemin kazanan IŞİD üstelenmişti.

Anahtar Kelimeler:
Afganistan Intihar Saldırısı
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