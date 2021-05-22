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Afganistan'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde binlerce kişi, Faryablı olmayan birini vali atayan hükümete karşı başlattığı protesto gösterilerine devam ediyor.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00
Afganistan'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
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Daha çok Afganistan Türklerinden oluşan göstericiler, Faryab valilik binası önünde 8 gün önce başlayan oturma eylemlerini sürdürüyor.

Ellerinde güney Türkistan bayraklarını taşıyan kalabalık, ''Adalet istiyoruz'', ''Hakkımızı istiyoruz'', ''Federal hükümet istiyoruz'' ve ''Zorbalığa hayır'' sloganı attı.

Göstericiler, merkezi hükümetin, Faryab vilayetini iyi bilmeyen bir kişiyi vali tayin etmesinin, bu vilayeti karıştırmak anlamına geldiğini savunuyor.

Eylemciler, Faryab'ı iyi bilen ve Faryablı birinin vali tayin edilmesini istiyor.

Göstericilerden Muhammed İsmail Han, merkezi hükümetin Faryab halkının taleplerini görmezden geldiğini söyledi.

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Hükümetin yaptığı yanlıştan en kısa zamanda geri dönmesini istediklerini ifade eden Han, ''Hükümet bizim isteğimizi karşılamazsa biz de kendi yol haritamızı çizeriz. Biz zorbalığa asla boyun eğmeyiz.'' dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaklaşık 3 hafta önce Özbek Türkü olan Nakibullah Faiki'yi, Faryab valiliği görevinden alarak yerine Peştun asıllı Muhammed Davut Lagmani'yi atamıştı.

Yeni atanan Vali Lagmani ise gösteriler yüzünden valilik binasına giremediği için Meymene şehrindeki Tabur Komutanlığında görevini sürdürüyor.

Öte yandan ülkenin farklı vilayetlerinde Faryab'daki gösterilere destek mitingleri düzenlendi.

Afganistan hükümetinden ise göstericilerin isteğine henüz yanıt verilmedi.

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Son Güncelleme: 22.05.2021 15:10
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