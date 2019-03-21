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Afganistan'da Cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'e ertelendi

Afganistan'da Cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'e ertelendi

21 Mart 2019 Perşembe 07:37
Afganistan'da Cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'e ertelendi


Afganistan'da temmuz ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'e ertelendi.
Dawn sitesinin haberine göre, Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, "çeşitli sorunlar nedeniyle seçimlerin daha önce duyurulan tarihlerde düzenlenmesinin imkansız olduğunu" açıkladı.
Açıklamada, "Seçim yasasının üstünlüğünün daha iyi uygulanması, aynı zamanda şeffaflık ve seçmen kaydının temin edilmesi için cumhurbaşkanı, yerel konsey ve Gazni vilayeti için parlamento seçimleri 28 Eylül'de yapılacak." ifadesi kullanıldı.
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk etapta 20 Nisan'da yapılacağı duyurulmuştu. Seçim daha sonra 20 Temmuz'a ertelenmişti.
Birçok gözlemci, her iki tarihin de Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu hala geçen yılın ekim ayındaki genel seçimlerin sonuçlarını kesinleştirmeye çalıştığından gerçekçi olmadığı görüşünü taşıyordu.
Cumhurbaşkanı seçiminin, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi ZalmayHalilzad liderliğinde Taliban ile yürütülen barış görüşmelerine zaman tanımak için erteleneceği yönünde söylentiler de çıkmıştı.
Seçimde yeniden aday olmayı planlayan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin sözcüsü, hükümetin, komisyonun kararına saygı duyduğunu ve tam iş birliğine hazır olduğunu söyledi.
 

Son Güncelleme: 21.03.2019 10:41
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Cumhurbaşkanı Seçimi
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