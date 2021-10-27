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Afganistan'da açlığın pençesinde aileler kızlarını satılığa çıkardı

Afganistan'da açlığın pençesinde çaresiz kalan aileler, hayatta kalabilmek için çocuklarını, daha ziyade kız çocuklarını cüzi miktarlarda para karşılığı satıyor.

27 Ekim 2021 Çarşamba 11:15
Afganistan'da açlığın pençesinde aileler kızlarını satılığa çıkardı

Afganistan'da açlığın pençesinde çaresiz kalan aileler, hayatta kalabilmek için çocuklarını, daha ziyade kız çocuklarını cüzi miktarlarda para karşılığı satıyor.

Kimileri kendilerinden yaşça kat kat büyük erkeklere, kimileri bilmedikleri ailelere, kimileri de belirsiz bir geleceğe gidiyor.

Merkezi hükümetin düşmesinin ardından maaşların ödenemediği ülkede bir de kuraklık sorunu, özellikle kırsal kesimde yaşayanları farklı yerlere göç etmeye zorluyor. Ancak herhangi bir geliri olmayanlar gittikleri yerlerde de açlık ve yoksulluk sorunu ile karşı karşıya kalıyor.

Yerinden edilenlerin kaldığı kampları ve köyleri dolaşan AFP muhabirleri, küçük kızlarını 550 ile yaklaşık 4 bin dolar arasında değişen paralara satmak zorunda kalan yaklaşık on beş kişiyle görüştü.

Ülkenin batısındaki kuraklık nedeniyle evlerinden ayrıldıktan sonra yerleştikleri kampta çok sayıdaki kişi ailenin açlıktan ölmemesi için  kızlarını satılığa çıkardılar ve bu uygulama gittikçe yaygınlaşıyor. Kamp ve köy yetkilileri, 2018'de baş gösteren kuraklıktan bu yana onlarca vakayı sayıyor. Bu sayı, 2021'deki kuraklıkla birlikte daha da fazlalaşmış.

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Çocuğunu satma kararının ardından annelerin çilesi başlıyor.

Satılan kızlar genellikle 10, 12 yaşına gelene kadar aileleriyle kalıyor daha sonra kime satıldıysa oraya gidiyor ve ayrılık başlıyor.

Kamplarda kalan insanlar günde birkaç sentle, dilenerek ya da el arabası itip hamallık yaparak para kazanıyor; yaklaşmakta olan kıştan nasıl kurtulacaklarını da kara kara düşünüyorlar.

BM Afganistan’da önlem alınmadığı takdirdebu kış açlığın kapışa olduğu uyarısı yapmıştı;  Unicef'in 2018 tarihli ​​raporuna göre ise , Afgan ailelerinin yüzde 42'sinin 18 yaşından önce evlenen bir kızı bulunuyor.

Evlilik olarak adlandırılan bu durumun en önemli nedeninin mali sebepler olduğu belirtiliyor.

Çünkü evlilik (karşılığı alınan para) bir ailenin hayatta kalmasını sağlamanın yolu olarak görülüyor.

Ancak erken evlenen kızlar da çocuk yaşta doğum yapma veya aile içi şiddet gibi ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor. Erkek açısından ise genç bir kız satın almak daha avantajlı. Çünkü yaşı büyük bir kadından daha az masraflı oluyor.

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Son Güncelleme: 27.10.2021 11:30
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