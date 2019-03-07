Afganistan'da 16 sivilin hayatını kaybettiği intihar saldırısını IŞİD üstlendi

Afganistan'ın doğusunda yer alan Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde havaalanına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısını IŞİD üstlendi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hugyaney, saldırının bir inşaat firmasının Celalabad ofisini hedef aldığını belirtti. Saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil de yaralandı.Valilik sözcüsü intihar saldırısının ardından silahlı kişilerin firmanın ofisine baskın düzenlediğini dile getirdi. Olayda 5 saldırgan güvenlik güçlerince öldürüldü.

Yerel kaynaklar, saldırının hedefindeki firmanın Nangarhar Havaalanında inşaat projeleri yaptığını dile getirdi.Yoğun şekilde korunan Nangarhar Havaalanı, ABD askerlerine de ev sahipliği yapıyor.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken silahlı kişilerle güvenlik birimleri arasındaki çatışma 3 saat sürdü.Celalabad'da daha önce düzenlenen saldırıların çoğunu, bu ülkede son yıllarda zemin kazanan IŞİD üstlenmişti.