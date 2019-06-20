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Afgan kadın gazeteci ölüm tehditleri nedeniyle mesleğini bıraktı

Afgan kadın gazeteci ölüm tehditleri nedeniyle mesleğini bıraktı

20 Haziran 2019 Perşembe 08:52
Afgan kadın gazeteci ölüm tehditleri nedeniyle mesleğini bıraktı

AFGAN KADIN GAZETECİ VE AKTİVİST ZALMA KHAROOTY: "DEFALARCA ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM VE SİLAHLI KİŞİLERCE TAKİP EDİLDİM, ARTIK DIŞARIYA BİLE ÇIKAMIYORUM, AFGANİSTAN'DA CAN GÜVENLİĞİM KALMADI"

"AFGANİSTAN'DA SON ZAMANLARDA ÖZELLİKLE KADIN AKTİVİST VE GAZETECİLERE YÖNELİK BASKI VE ŞİDDET DAHA DA ARTTI, BU DA AFGAN KADINLARI ENDİŞELENDİRİYOR"

Afganistan'da gazeteci ve kadın hakları savunucusu aktivist Zalma Kharooty, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle mesleğini bıraktı.

Afganistan’ın tanınmış televizyon habercilerinden kadın hakları savunucusu Kharooty, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Kabil'de geçen ay uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mine Mengel cinayetinin Afganistan'daki kadın gazetecileri derinden endişelendirdiğini söyledi.

Kendisinin de sürekli ölüm tehdidi aldığını ifade eden Kharooty, tehdit nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldığını belirtti.

Tehditlerin artması nedeniyle kısa süreliğine yurt dışına gittiğini dile getiren Kharooty, döndüğünde yine aynı tehditlerin devam ettiğini söyledi.

Kharooty, "Defalarca ölüm tehdidi aldım ve silahlı kişilerce takip edildim, artık dışarıya bile çıkamıyorum, Afganistan'da can güvenliğim kalmadı." dedi.

Tehdit alma nedenlerinin başında Afgan kadınların haklarını savunmasının geldiğini belirten Kharooty, Afgan kadınlarının köle olarak yaşamasını isteyenlerin hala çok olduğunun altını çizdi.

Kharooty, "Afganistan'da son zamanlarda özellikle kadın aktivist ve kadın gazetecilere yönelik baskı ve şiddet daha da arttı, bu da Afgan kadınları endişelendiriyor." diye konuştu.

AİLESİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

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Küçük yaştayken gazeteciliğe ilgisinin başladığını dile getiren Kharooty, bu mesleği çok sevdiği için lisedeyken bazı basın kuruluşlarında ailesinin haberi olmadan gizlice çalıştığını anlattı.

Kharooty, çalıştığını duyan ailesinin kendisini engellemeye çalıştığını aktardı.

Defalarca şiddet görmesine rağmen çalışmaya devam ettiğini söyleyen Kharooty, Afgan kadınların sorunlarına çözüm bulmak ve dünyaya göstermek için gazeteciliğin en iyi yol olduğunu ve bu nedenle bu mesleği seçtiğini vurguladı.

Kharooty, Afganistan'da kadın hakları savunucusu ve gazetecilerin çok ciddi tehlike altında olduğunun altını çizdi.

TEHDİT NEDENİYLE KADIN GAZETECİLERİN SAYISI AZALIYOR

Afganistan Kadın Gazetecileri Destekleme Kurumunun hazırladığı 2018 raporuna göre, güvenlik tehdidi ve aile baskısı nedeniyle mesleğini bırakan kadın gazetecilerin sayısı artıyor. 

Kadın gazetecilerin yoğun olarak çalıştığı illerin başında Kabil, Mezar-ı Şerif ve Herat gelirken Nuristan, Kunar, Paktika, Zabul ve Uruzgan vilayetlerinde hiç kadın gazeteci bulunmuyor.

Rapora göre, Afganistan genelinde gazetecilik ve televizyonculukla uğraşan bin 696 kadın bulunuyor.

Son 7 yılda Afganistan'da kamusal alanda görev yapan polis, siyasetçi, öğretmen, öğrenci veya gazeteci kadınlara yönelik çok sayıda saldırı ve suikast düzenlendi.

Bu saldırılardan bazıları kadının kamusal yaşama katılmasını engellemek isteyenlerce, bazıları da kadınların en yakınları tarafından gerçekleştirildi.

 

Son Güncelleme: 20.06.2019 12:04
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