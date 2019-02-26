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Afgan hava kuvvetleri yanlışlıkla askeri karakolu bombaladı: 8 ölü

Afgan hava kuvvetleri yanlışlıkla askeri karakolu bombaladı: 8 ölü

26 Şubat 2019 Salı 13:23
Afgan hava kuvvetleri yanlışlıkla askeri karakolu bombaladı: 8 ölü

Afgan hava kuvvetlerinin Gazne vilayetinde yanlışlıkla askeri karakolu hedef aldığı hava saldırısında 8 askerin öldüğü bildirildi.
Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Afgan hava kuvvetlerinin, Gazne'nin Caguri ilçesinde Taliban örgütüne yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.
Operasyon sırasında yanlışlıkla askeri karakolun vurulduğunu ifade eden Nuri, saldırıda 8 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.
Nuri, saldırıda 4 askerin de yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
BOMBALI SALDIRI: 3 YARALI
Öte yandan Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 2. bölgesinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığını söyledi.
Yaralananlardan 2'sinin sivil olduğunu ifade eden Hogyani, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 

Son Güncelleme: 26.02.2019 16:33
Anahtar Kelimeler:
Afgan Hava Kuvvetleri
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