Afet yönetiminde tecrübeli ülke Japonya, Butan'da deprem dayanıklılık testi gerçekleştiriyor

Himalayalar, dünyadaki en aktif deprem bölgelerinden biri. Butan'ın başkenti Timpu'da, devlet dairelerinden futbol stadyumuna, benzin istasyonlarından konutlara, yapıların üçte ikisi taş veya dolgu toprak ile inşa edilmiş.

Bu nedenle Butan ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA, ülkedeki ilk tam kapsamlı deprem dayanıklılık testini gerçekleştiriyor. Test için inşa edilen yapılara hidrolik basınç uygulandıktan sonra sonuçlar kontrol ediliyor. Testin ardından yeni çatlaklar oluşuyorsa bu, yapının güçlendirilmesi gerektiği anlamına geliyor. Binayı sağlamlaştırmak için tel örgü kullanılıyor. Tavanları güçlendirmek için ise kalaslardan yararlanılıyor. Burada inşaat ustalarına da eğitim veriliyor. Testlerde cansız mankenler kullanılıyor.

Japonya'da yüzlerce deprem sensörü mevcut

Bu deprem dayanıklılık testi, Japonya Ulusal Yer Bilimleri ve Afet Önleme Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bir teknolojinin yerel uyarlaması. Japonya'da, deprem ve tsunamileri incelemek için yeraltı ve kıyıya yüzlerce sensör yerleştirildi. Bu sensörler, depremi olabildiğince erken tespit etmeye ve verileri saniyeler içerisinde işlemeye yarıyor. Okyanus tabanına döşenmiş kabloların ucunda deprem sensörleri ve su derinliğini ölçen, gerçek zamanlı olarak tsunamiyi izlemeye yarayan basınç ölçer bulunuyor.

Araştırma enstitüsünde depreme dayanıklılığı ölçmek için yapılan 3 boyutlu testlerde, gerçek ebatlarda binalar kullanılıyor. Buradaki uzmanlar dayanıklılığı değerlendirmek için, deprem meydana geldiği bölgeye giderek yerinde inceleme yapıyor.