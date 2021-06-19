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ADB'de 'katil arı' alarmı

ABD'de 2021'in ilk 'katil eşek arısı' görüldü. İstilacı bir tür olan ve boyu 7 santimetreyi bulabilen arılar, yerel böcekler ve tarım ürünleri içim büyük bir tehlike arz ediyor. Ayrıca, bal arılarına göre daha uzun ve zehirli bir iğneye sahip bu arıların insanlarda da çeşitli hastalıklara neden olma potansiyeli bulunuyor.

19 Haziran 2021 Cumartesi 17:49
ADB'de 'katil arı' alarmı
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ÖLÜ OLARAK BULUNDU

ABD’de 2021 yılının ilk Asya dev eşek arısı, Haziran ayı başlarında Seattle kenti yakınlarında bir Washington eyaleti sakini tarafından ölü bulundu. 

Washington Eyaleti Tarım Departmanı’ndan uzman Sven Spichiger, "katil eşek arısı" lakaplı ölü böceğin  normalden daha erken ortaya çıktığInı belirtti.

DAHA UZUN VE ZEHİRLİ BİR İĞNESİ VAR

Bununla birlikte, ABD’de ilk kez 2019 yılında tespit edilen Asya dev eşek arıları, protein için yerel arı kovanlarına ve tarım ürünlerine saldıran istilacı bir tür. İnsanlara veya evcil hayvanlara yalnızca tehdit edildiklerinde saldırıyorlar. Ancak iğneleri bal arısınınkinden daha uzun ve daha zehirli. 

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 "ÖNCEKİ YILLARDA TANIMLANAN ARILARDAN FARKLI OLABİLİR"

Ancak, ölü eşek arısının renkleri Washington'da görülen eski eşek arılarından farklı olduğu için uzmanlar onun önceki yıllarda tanımlanan diğer dev eşek arılarından farklı olabileceğini düşünüyor. 

Spichiger, "Tek bir ölü örneğin bir popülasyonu göstermediğini netleştirmek istiyorum. Bu nedenle bazı ekstra önlemler alacağız ve bölgede tuzaklar kuracağız. Ama şu anda, böyle bir nüfusun var olduğunu destekleyecek yeterli kanıt yok” açıklaması yaptı.

EYALET GENELİNDE BİN 200 TUZAK KURULACAK

Diğer taraftan, eşek arısının bulunmasından sadece birkaç gün önce, Washington Eyaleti Ulaştırma Departmanı, dev hayvanlar için eyalet genelinde bin 200 tuzak kuracağını duyurdu. Tarım Departmanı ise, "Eğer katil arılar, yerleşirse bu durum eyalet genelinde çevre, ekonomi ve halk sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olacak"  dedi.

Öte yandan, 2020'de Washington eyaletinin Kanada sınırına yakın kısmında, dev bir eşek arısı yuvası bulundu ve başarıyla ortadan kaldırıldı. Ancak bilim insanları, çevrede daha fazla yuva olduğuna inandıklarını söyledi.

"Katil eşek arısı", arı kovanlarına saldırdıktan sonra bal arılarının başını kesme ve bal arısı larvalarını yavrularına yedirtmeleri nedeniyle 2020'de viral bir fenomen haline geldi. Birçok kişi, onları corona virüs pandemisi ile birlikte yıl boyunca meydana gelen kötü şeylerin devam eden listesine dahil etti.

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