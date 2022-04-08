banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Acil iniş yapan uçak ikiye bölündü!
Töre:Elbette ekonomik sıkıntılar olabilir ancak ulusal duruşumuz hiç bir şekilde değişmemeli
Son Dakika
Dolar 14,78 Liradan, Sterlin 19,29 liradan işlem görüyor
İzber Tarman hayatını kaybetti
Cübbeli'den olay çıkış
banner404

Acil iniş yapan uçak ikiye bölündü!

Alman kargo şirketi DHL'ye ait bir uçak, Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra parçalanarak ikiye ayrıldı.

08 Nisan 2022 Cuma 11:06
Acil iniş yapan uçak ikiye bölündü!

Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında, Juan Santamaria Havalimanından kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi.

banner341
Mekanik arıza yaşadığı aktarılan uçak, 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanına acil iniş yapan uçak, pist sonunda dönerek kırıma uğradı. Uçak ortadan ikiye bölündü.

İkiye bölünen uçaktaki 2 mürettebat üyesinin sağlıkları iyi durumda.

Mürettebatın, yetkilileri `hidrolik bir sorun` konusunda uyardığı aktarılırken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
DHL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisi arayarak pizza siparişi verdi...Ekipler harekete geçti!
Polisi arayarak pizza siparişi verdi...Ekipler harekete geçti!
Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
Lavrov: Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları, ileriye dönük olumlu bir gelişme
Lavrov: Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları, ileriye dönük olumlu bir gelişme
Rusya: “istanbul müzakereleri Ukrayna’nın Rusya ile normal ilişki kurmasına zemin oluşturdu”
Rusya: “istanbul müzakereleri Ukrayna’nın Rusya ile normal ilişki kurmasına zemin oluşturdu”
101 yaşında lise diploması aldı
101 yaşında lise diploması aldı
Rusya, Lviv kentini güdümlü güzelerle vurdu
Rusya, Lviv kentini güdümlü güzelerle vurdu
Rusya, Ukrayna’da hedef mi küçülttü?
Rusya, Ukrayna’da hedef mi küçülttü?
Rusya: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
Rusya: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
Merkez Bankasını hacklediler...Anonymous'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj
Merkez Bankasını hacklediler...Anonymous'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj
Rusya Ukrayna'da taktik değiştiriyor
Rusya Ukrayna'da taktik değiştiriyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim