Abhazya\'da Göstericiler, Sözde Devlet Başkanlık Binasını Bastı

SÖZDE DEVLET BAŞKANI RAUL HACİMBA: - "GEREKİRSE ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMAK İÇİN ÖNLEMLER ALACAĞIM"

Tiflis, 9 Ocak 20 : Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçiminin ikinci tur sonucunu kabul etmeyen muhalifler, yönetim binasını kuşattı, zorla içeriye girdi.

Sohum kentindeki sözde devlet başkanlık binasının karşısında toplanan bir grup muhalif, dört ay önce yapılan ve Raul Hacimba'nın kazandığı seçimin sonuçlarını protesto etti.

Göstericiler, ikinci turda yüzde 46,17 oy alan muhalefet partisi Amtsakhara'nın adayı Alkhan Kvitsinia'nın seçimin galibi olduğunu savunarak, seçimlerin iptal edilmesini istedi.

Binaya girmeye çalışan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Protestocular binanın kapısını kırarak içeriye girmeyi başardı.

"GEREKİRSE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDERİM"

Rus haber ajansı TASS'in bildirdiğine göre, sözde Devlet Başkanı Raul Hacimba, olaylar sırasında binadan ayrılarak güvenlik konseyini topladı.

Sözde yönetimin internet sitesinde yer alan açıklamada, Hacimba'nın olayları provokasyon olarak değerlendirdiği kaydedildi. Açıklamada, Hacimba'nın "Gerekirse ülkede olağanüstü hal uygulamak için önlemler alacağım." ifadesi yer aldı.

Sayıları 500'ü bulan göstericiler, daha sonra parlamento binasının çevresinde toplandı.

ABHAZYA'DAKİ SÖZDE DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Gürcistan'dan tek taraflı bağımızlığını ilan eden Abhazya'da, sözde başkanlık seçiminin ikinci turu 8 Eylül 2019'da yapıldı. Seçimin sonucuna göre Hacimba oyların yüzde 47,39'unu, Kvitsiani ise oyların yüzde 46,17'sini almıştı.

(AA/ÖZ/FEZ)