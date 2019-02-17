Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102715
ALTIN
223.931
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.7852
EURO
5.9542
Hamitköy'de uyuşturucu operasyonu
HAMİTKÖY'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Avtepe - Kuruova Anayolu yeniden trafiğe açıldı
YOLA DÜŞEN KAYA PARÇASI KALDIRILDI
Okullarda ders zili yarın çalıyor
OKULLARDA DERS ZİLİ YARIN ÇALIYOR
Gazimağusa’da kavga
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA
banner282
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Abe'nin, Trump'ı Washıngton'ın ricasıyla Nobel'e aday gösterdiği iddiası

Abe'nin, Trump'ı Washıngton'ın ricasıyla Nobel'e aday gösterdiği iddiası

17 Şubat 2019 Pazar 14:48
Abe'nin, Trump'ı Washıngton'ın ricasıyla Nobel'e aday gösterdiği iddiası

JAPONYA BAŞBAKANI ŞİNZO ABE'NİN, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'I WASHINGTON YÖNETİMİNİN "GAYRI RESMİ RİCASIYLA" NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ İÇİN ADAY GÖSTERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin, Washington yönetiminin ricasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği iddia edildi.

Japonya'da yayın yapan Asahi Shimbun gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, Başkan Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında haziranda yapılan zirvenin ardından Japon hükümetine, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne önermesi için "gayrı resmi" ricada bulundu.

Haberde, Başbakan Abe'nin de müttefik ülkenin bu ricası üzerine, sonbaharda Norveç Nobel Komitesi'ne bir mektup yazarak, Trump'ı, Japonya adına Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği belirtildi.

Trump, 15 Şubat'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakanı Abe'nin Kuzey Kore ile diplomatik diyaloğun başlatılmasındaki rolü nedeniyle kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıklamıştı.

Trump, Abe'nin Nobel Barış Ödülü'nü veren Norveç Nobel Komitesi'ne yolladığı öneri mektubunun bir kopyasını kendisine ilettiğini belirtmişti.

"OBAMA'YA VERDİLER, BANA VERMEZLER"

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009'da, görevdeki ilk yılında bu ödülü aldığını hatırlatan Trump, "Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya verdiler, neden verdiklerini o da anlamadı. Ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı, 'Bunu hak edecek ne yaptım ki' dedi. Bense, muhtemelen hiç kazanamayacağım."ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Japonya Dışişleri Bakanlığı, açıklamanın ardından Trump'ın sözlerinden haberdar olduklarını ancak olayın detayları konusunda bilgi veremeyeceklerini kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey ile Güney Kore liderleri arasında 28 Nisan 2018'de yapılan zirvenin ardından, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kongrede 6 Şubat'ta yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Obama, 2009'da ABD'nin "barış ve güvenlik için nükleer silahların olmadığı bir dünya arayışındaki kararlılığı" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Son Güncelleme: 17.02.2019 19:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'de Son 24 Saate Ölenlerin Sayısı 10'a Yükseldi
İdlib'de Son 24 Saate Ölenlerin Sayısı 10'a Yükseldi
İran'da Yeni Terör Eylemi Endişesi
İran'da Yeni Terör Eylemi Endişesi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi İçin İslamabad'da Olağanüstü Güvenlik Önlemleri
Suudi Arabistan Veliaht Prensi İçin İslamabad'da Olağanüstü Güvenlik Önlemleri
Bangladeş'te Gecekondu Mahallesinde Yangın: 9 Ölü
Bangladeş'te Gecekondu Mahallesinde Yangın: 9 Ölü
Cinsel şiddet hükümlüsü 'İtalyan Tarzan' saklandığı ormanda yakalandı
Cinsel şiddet hükümlüsü 'İtalyan Tarzan' saklandığı ormanda yakalandı
Trump'tan: Yakaladığımız IŞİD militanlarını alın yoksa serbest bırakacağız
Trump'tan: Yakaladığımız IŞİD militanlarını alın yoksa serbest bırakacağız
Irak'ta öğretmenler müfredat reformu için greve gitti
Irak'ta öğretmenler müfredat reformu için greve gitti
Irak'taki iç gümrük noktaları kaldırıldı
Irak'taki iç gümrük noktaları kaldırıldı
Karadağ ve Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto
Karadağ ve Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto
Avustralya'da köpek balığı saldırısında bir sörfçü yaralandı
Avustralya'da köpek balığı saldırısında bir sörfçü yaralandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim