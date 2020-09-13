ABD’ye kaçmak zorunda kalan Çinli virologtan dikkat çeken corona iddiası: Virüs insan yapımı

Tüm dünyada kabus haline gelen corona virüsünün nasıl ortaya çıktığıyla ilgili tartışmalar sürerken Çin’in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’nden ABD’ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, önemli bir iddia ortaya attı.

Dr. Li-Meng Yan, Pekin yönetiminin coronayı örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü. Çin’in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddialarını kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını açıkladı.

KANIT SUNACAĞINI SÖYLEDİ

Dr. Yan, Covid-19’un Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddialarının yalan ve aldatmaca olduğunu savundu.

Yan, katıldığı TV programı Loose Women’da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Virüs Wuhan’daki hayvan pazarından, yani doğada ortaya çıkmadı. Bu aldatmaca. Genom dizisinde insan parmak izi var gibi. Buna dayanarak bu şeyleri tanımlayabilirsiniz.

*Bu kanıtı, insanlara bunun neden Çin’deki laboratuvardan geldiğini, neden yapanların kendileri olduğunu anlatmak için kullanacağım. Açıkladığım verileri, biyoloji bilginiz olmasa dahi anlayabileceksiniz.

“TÜM VERİLERİMİ SİLDİLER”

Dr. Yan, ABD’ye kaçmadan önce Çin hükümetinin sahip olduğu tüm verileri sildiğini öne sürdü. Yan, “Sahip olduğum tüm verileri sildiler. Böylece hakkımda dedikodu yayarak yalancı olduğumu söyleyebilecek, hiçbir şey bilmediğimi söyleyebileceklerdi” ifadelerini kullandı.